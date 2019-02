MPE processa Diego por uso de verbas do Fundeb

O Ministério Público Estadual apresentou esta semana à Justiça de Americana mais uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito Diego De Nadai. A acusação, desta vez, é de uso irregular das verbas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) em 2013.

De acordo com o promotor de Justiça, Sérgio Buonamici, autor da ação, R$ 10 milhões foram transferidos, da conta vinculada ao fundo, para a conta geral da administração. Desse total, R$ 4,5 milhões teriam sido usados para pagar a folha salarial. Para outros R$ 3,3 milhões “não foi possível identificar a destinação objetiva”. Foto: Arquivo/O Liberal

O representante do MP cita, ainda, um depoimento do ex-secretário de Fazenda, José Antonio Patrocínio à Polícia Civil sobre as operações investigadas. Segundo ele, a “a determinação do prefeito sempre foi no sentido de utilizar todos os recursos financeiros disponíveis, inclusive das contas correntes vinculadas, para a quitação da folha de pagamento dos servidores municipais”.

A manobra foi considera irregular pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), durante julgamento do balanço financeiro da prefeitura em 2013.

A ação pede a condenação do ex-prefeito às penas previstas na Lei de Improbidade, como multa, perda dos direitos políticos e de cargo público e inabilitação para firmar contratos com a administração pública. Não há prazo para o julgamento do caso.

Ao LIBERAL, Diego disse que o processo é baseado em “falta de informações” e que provará a regularidade na aplicação dos recursos. “Mais uma vez vamos provar que fizemos tudo dentro da lei. Os professores da rede municipal sabem que fazíamos de tudo para melhorar a qualidade de trabalho para eles. Hoje estão sofrendo nas mãos desta administração”, afirmou.