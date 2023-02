MP-SP contesta lei da poluição sonora mais branda em Americana

Legislação municipal permite mais decibéis do que norma federal orientada pela ABNT; Promotoria entrou com uma ação de inconstitucionalidade

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) entrou com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra uma lei de Americana que trata sobre poluição sonora. Segundo o órgão, a matéria contestada judicialmente permite mais decibéis do que uma norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O processo foi aberto pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) em 27 de janeiro. Na ação, o MP pede a declaração de inconstitucionalidade de um artigo e uma tabela da lei 6.492, de 2020, que dispõe sobre o PDFU (Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico).

O artigo e a tabela em questão abordam, exclusivamente, a questão dos ruídos e impõem limites que estão em desacordo com a norma federal NBR 10.151, da ABNT.

Na lei municipal, por exemplo, os sons não podem ultrapassar a barreira dos 55 decibéis, durante o dia, e 50 decibéis, à noite, em áreas com residências, hospitais ou escolas. Na NBR 10.151, os níveis máximos permitidos são 50 e 45 decibéis, respectivamente.

Para o procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, autor da Adin, a NBR 10.151 “regulamenta os níveis máximos de ruídos em ambientes externos de forma muito mais favorável à saúde da população se comparada à norma municipal.”

Ele também aponta que não compete aos municípios “editar normas sobre aspectos que merecem tratamento jurídico uniforme e homogêneo em todo o território nacional”. De acordo com o juiz, as prefeituras podem legislar sobre o assunto apenas em caráter suplementar, sem estabelecer regras menos “protetivas” que as federais.

A ação é contra o prefeito Chico Sardelli (PV) e o presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), justamente por conta dos cargos que eles ocupam.

Procurada pela reportagem, a prefeitura comunicou que ainda não foi notificada formalmente e que, quando for, fará suas manifestações dentro do processo.

Brochi apontou que também não vai se manifestar, pois a câmara ainda não recebeu a documentação referente ao processo.