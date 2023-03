MP rejeita pedido de Thiago Martins para anular contrato com a Estapar

Indeferimento foi homologado pelo Conselho Superior do órgão; vereador lamenta

Parlamentar fez a representação em setembro de 2022 - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) rejeitou a representação protocolada pelo vereador Thiago Martins (PV) que pedia providências para anulação do contrato entre a Prefeitura de Americana e a Estapar, empresa responsável pela Área Azul.

O indeferimento foi homologado pelo Conselho Superior do MP em 14 de fevereiro. A reportagem perguntou ao órgão o motivo da rejeição, mas não houve resposta.

Quando entrou com a representação, em setembro de 2022, Martins afirmou receber reclamações sobre o serviço prestado pela concessionária. Segundo ele, os relatos são de dificuldade na operação dos parquímetros e instabilidade do aplicativo usado para pagamento, entre outros problemas.

A Estapar apontou, na ocasião, que “cumpre rigorosamente com as obrigações contratuais e todas as especificações técnicas e operacionais estabelecidas pela prefeitura”.

Thiago Martins lamentou a rejeição do MP. Ele lembrou que a administração municipal pode ser multada se romper o contrato com a Estapar, mas ressaltou que “algo tem de ser feito”

“Tenho acompanhado e cobrado o Executivo para, o mais rápido possível, resolver esta novela chamada ‘Estapar’. A cada dia que passa, os comércios e os cidadãos que precisam utilizar do serviço saem prejudicados. Lamentável”, declarou.

Conforme o LIBERAL noticiou, a prefeitura e a empresa têm negociado eventuais mudanças no sistema de estacionamento rotativo. Porém até agora, segundo o Executivo, ainda não há nada definido.