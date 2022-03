MP reforça pedido para ampliação de equipe de saúde no CDP de Americana

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) se posicionou favorável para que a Justiça determine, em caráter liminar, a ampliação da equipe de saúde no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

No parecer, o promotor Clóvis Cardoso Siqueira pede à 3ª Vara Cível para que obrigue o governo estadual e a prefeitura a disponibilizarem pelo menos um médico, um enfermeiro, um cirurgião e um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, com carga horária mínima de 20 horas semanais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O posicionamento foi publicado pela Justiça na terça-feira passada e reforça o pedido feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que moveu uma ação civil pública na qual aponta falta de profissionais de saúde no CDP.

Em fevereiro de 2021, o órgão constatou que a unidade não possui a equipe mínima estabelecida pelo Pnaisp (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional).

Na ocasião, havia apenas um médico, cedido pela administração municipal, e ele comparecia no local apenas uma vez por semana. Além dele, tinha uma dentista, que realizava trabalho voluntário também uma vez por semana, duas auxiliares de enfermagem e um psicólogo.

Segundo Clóvis, as informações prestadas pela defensoria “demonstram que a omissão do Estado de São Paulo e do município de Americana na execução das normas que aderiram para que as pessoas presas no Centro de Detenção Provisória local tenham um tratamento à saúde com dignidade”.

No entanto, na última quinta, o juiz Marcio Roberto Alexandre declarou que só vai tomar uma decisão depois de ouvir os representantes jurídicos da prefeitura e do governo estadual, em razão do ônus que será imposto ao erário se a liminar for concedida.

OUTRO LADO. Conforme nota da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), até a última quinta, a Procuradoria Geral do Estado ainda não tinha sido intimada.

A secretaria ainda reforçou que o CDP conta com clínico geral, cirurgião dentista, dois auxiliares de enfermagem e um psicólogo. Também apontou que, caso haja necessidade, o preso é levado para a rede de referência do SUS (Sistema Único de Saúde).

A prefeitura, por sua vez, reiterou que “todas as ações pertinentes a este tema são de responsabilidade exclusiva do Estado”.