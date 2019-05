MP processa Diego e duas empreiteiras por superfaturamento

A Justiça de Americana determinou esta semana o bloqueio de R$ 24,9 milhões em bens das construtoras Delta e Estrutural e do ex-prefeito Diego De Nadai. A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que acusa o ex-chefe do Executivo e as empreiteiras de superfaturamento nas obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), principalmente as da Avenida Brasil.

Com base em relatórios da CGU (Controladoria Geral da União) e da Polícia Federal, a promotoria alega que houve fraude na licitação, beneficiando o Consórcio Parque (formado pelas duas construtoras). Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici, que assina a ação, o edital foi lançado apenas com os projetos básicos das quatro obras previstas no contrato de financiamento com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): canalização e preservação dos córregos do Parque (Avenida Brasil), Pylles e São Manoel e implantação do Parque Linear Quilombo.

Vencedor do processo licitatório, coube ao consórcio a elaboração dos projetos executivos. Com isso, segundo o MP, ocorreu o chamado “jogo de planilhas”, em que há inclusão de novos itens e alteração dos preços e das quantidades originais, culminando em sobrepreço.

Com base nesses argumentos, a juíza Roberta Virgínio dos Santos, da 4ª Vara Cível de Americana, concedeu a liminar pedida pelo MP e determinou o congelamento dos bens de todos os envolvidos para garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Diego disse ao LIBERAL que a ação vem em boa hora, já que deixa claro que não houve qualquer ato de corrupção ou desvio de dinheiro em proveito próprio ou de quem quer que seja.

“Foi a maior obra da história de Americana e, muito por conta disso, foi também a maior história de perseguição política da cidade. Fico feliz com esse processo, pois, até que enfim vamos ter a oportunidade de nos defender e provarmos que fizemos tudo corretamente”, declarou.

A reportagem solicitou uma entrevista com o advogado José Vicente Cêra Júnior, que representa o Consórcio Parque em uma ação que cobra a Prefeitura de Americana justamente por atrasos nos pagamentos pelas obras do PAC. O defensor, no entanto, não retornou o contato.