MP pede condenação de três anos e 11 meses para fundador da B&G Cred

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pede a condenação a três anos e 11 meses em regime aberto para Eduardo Bercelli Mendes, fundador e diretor da B&G Cred, que se envolveu num esquema de pirâmide financeira e tinha uma filial em Americana.

Estabelecida em acordo de colaboração premiada, a pena foi solicitada por meio de manifestação protocolada na Justiça em 28 de abril e está dividida da seguinte forma: um ano e seis meses por associação criminosa, três meses por crime contra a economia popular, um ano e quatro meses por crime contra o consumidor e dez meses por falsidade ideológica.

Uma das filiais do grupo B&G Cred funcionava na Avenida Brasil, em Americana – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

O MP também solicitou a condenação de outras duas pessoas que estariam envolvidas no esquema. O processo tramita em Santa Fé do Sul, cidade onde a maioria dos investigados reside.

Segundo a Promotoria local, a empresa captava investimentos com a promessa de retorno de 6% ao mês, o que corresponde a 72% ao ano. Os pagamentos aos clientes, no entanto, eram feitos com o dinheiro de outros investidores, e não dos juros, conforme as apurações.

Ainda de acordo com a acusação, o contrato estabelecido entre a B&G e os investidores prometia risco zero.

“Ora, é sabido que inexiste investimento sem risco. Mesmo os títulos públicos, considerados os mais seguros, possuem risco, denominado pelo mercado de capitais, de risco soberano ou risco-país”, diz o promotor Felipe Bragantini de Lima.

Ele também destacou que a empresa fazia uma “publicidade massiva e enganosa” de seus serviços. Inclusive, em vídeo, Eduardo afirma que, para quem investisse R$ 25 mil na B&G, em cinco anos o retorno seria de R$ 460 mil. O fundador é apontado como chefe do grupo e responsável pelo “marketing do negócio criminoso”.

COLABORAÇÃO

Houve acordo de colaboração premiada com os três réus, com o objetivo, segundo o MP, de atingir mais rapidamente a indenização dos consumidores lesados por meio da ação coletiva que busca o ressarcimento dos prejuízos.

“A organização criminosa atuou de maneira a induzir em erro, por meio de veiculação publicitária, consumidores, via afirmação enganosa sobre a natureza e qualidade do serviço oferecido”, escreveu o promotor.

O esquema veio à tona em 11 de novembro de 2021, quando a PF (Polícia Federal) apreendeu documentos na B&G de Americana, na Avenida Brasil, e prendeu os acusados, que hoje estão soltos.

No dia 16, a Justiça determina bloqueio de R$ 75 milhões em bens de empresas e sócios ligados à empresa, após pedido feito pela Promotoria de Santa Fé do Sul. Três dias depois, os investigados viraram réus.

A reportagem entrou em contato com o escritório responsável pela defesa de Eduardo na sexta-feira, mas não obteve retorno.