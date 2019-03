MP pede arquivamento de inquérito civil sobre saúde

O promotor Sérgio Claro Buonamici pediu arquivamento do inquérito civil que investigava irregularidades na saúde de Americana. Buonamici escreveu que não vislumbrou “atos de improbidade administrativa.” O pedido de arquivamento foi feito dia 23 de fevereiro, e está no Conselho Superior do MP (Ministério Público).

A investigação havia sido motivada pelo relatório de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) promovida na câmara e encerrada em julho do ano passado, em meio a um racha entre seus integrantes. Foto: Arquivo / O Liberal

Um dos pontos apontados pela comissão de vereadores foi o desvio de R$ 8 milhões do Fundo Municipal de Saúde para o caixa geral da prefeitura. O promotor questionou a administração municipal, que respondeu que a transferência foi feita em virtude da crise financeira que o município atravessou.

O valor, informou a prefeitura a Buonamici, foi totalmente usado para pagar despesas da própria Secretaria de Saúde. Além disso, o governo devolveu R$ 8,3 milhões ao Fundo, e por isso Buonamici entendeu que não houve prejuízo.

O promotor também levou em conta o fato de que a legislação que regulamenta o Fundo de Saúde não tem nenhuma norma que proíba a transferência de recursos com posterior devolução.

O MP também descartou superfaturamento nos pagamentos à Plural, associação contratada para fornecer mão de obra de médicos ao HM (Hospital Municipal). Em outra frente de investigação, o promotor foi informado pela prefeitura de que não havia nenhum médico com mais de dois vínculos na área da saúde pública, ponto levantado pela comissão de vereadores.

A CEI que originou o inquérito terminou rachada. O próprio relator, Thiago Martins (PV), votou contra a prorrogação dos trabalhos – a extensão era defendida pela presidente da comissão, Maria Giovana Fortunato (PC do B). Por conta própria, Martins enviou o relatório à Promotoria. Ele informou ontem que ainda não tinha conhecimento do pedido de arquivamento.