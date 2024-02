MP move ação após aguapés da Represa do Salto Grande chegarem a Piracicaba

Órgão estadual pede, de forma imediata, a suspensão do vertimento controlado da vegetação para o Rio Piracicaba

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) entrou nesta sexta-feira (23) com uma ação na 2ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba pedindo, de forma imediata, a suspensão de um processo de vertimento controlado dos aguapés presentes na PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da Represa do Salto Grande, em Americana.

As macrófitas direcionadas para o Rio Piracicaba se concentraram nesta quinta-feira (22) na Rua do Porto, um dos pontos turísticos de Piracicaba.

Aguapés no Rio Piracicaba, na Rua do Porto, em Piracicaba – Foto: Edijan Del Santo/EPTV

O vertimento implica na abertura das comportas da hidrelétrica do Salto Grande, permitindo que as plantas aquáticas sigam o fluxo natural até o Rio Piracicaba. O processo resulta em aguapés quebradiços, reduzindo a capacidade de sobrevivência e reprodução.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que autorizou o direcionamento, afirmou que ainda não foi citada pelo MP-SP. Já a CPFL Energias Renováveis, controladora da PCH, informou que o procedimento segue o curso esperado pela empresa.

A ação é assinada por Ivan Carneiro Castanheiro e Alexandra Facciolli Martins, promotores do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), órgão do MP-SP.

Nela é solicitada de forma imediata a suspensão do vertimento, por conta do lançamento de até 60 hectares de plantas flutuantes no leito do Rio Piracicaba, o que pode resultar “em impactos ambientais, sociais, paisagísticos, turísticos e econômicos desde a represa em Americana até Usina Hidrelétrica de Barra Bonita”.

Os promotores argumentam que a continuidade do procedimento pode afetar a qualidade da água do rio. O apontamento é endossado por reclamações de participantes de um evento de passeio de remo, que aconteceria neste sábado (24), na Rua do Porto, mas poderá ser cancelado.

Ainda de acordo com o MP-SP, a Cetesb ignorou recomendações do ministério para que não aprovasse o vertimento e que adotasse alternativas “ambientalmente mais adequadas”, como a retirada mecânica dos aguapés.

Por fim, os promotores pedem que a CPFL faça a remoção dos resíduos de plantas no Rio Piracicaba, que a Cetesb seja impedida de autorizar outros procedimentos desse tipo envolvendo a Represa do Salto Grande, estabeleça mecanismos para controle de macrófitas e providencie o licenciamento da PCH de Americana, que estaria funcionando há quase uma década sem licença.

Também são solicitadas multas diárias, em caso de descumprimento, de até 10 mil Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 353,6 mil.

Ao LIBERAL, a CPFL disse que os resultados dos monitoramentos não indicaram qualquer alteração na qualidade da água do Rio Piracicaba. O mesmo foi destacado pelas prefeituras de Americana e de Piracicaba. Sobre o licenciamento, a Cetesb não respondeu até a publicação desta matéria.