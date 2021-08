MP investiga descumprimento de carga horária por médicos concursados, em Americana

Secretaria de Saúde afirmou que está empenhada em apurar os fatos da denúncia - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

O promotor de Justiça de Americana, Clóvis Cardoso de Siqueira, investiga denúncia de que médicos concursados do município não estão cumprindo o horário de trabalho ou quando cumprem não prestam serviço adequado, ficando no local sem atender os pacientes. Atualmente, 106 médicos atuam na rede de saúde local.

Em despacho assinado no dia 18 de agosto, o promotor diz que trata-se de uma apuração de eventual crime de improbidade administrativa praticado por médicos concursados e seus superiores, em razão de violação a princípios, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Em entrevista ao LIBERAL, Clóvis Cardoso de Siqueira disse que expediu ofício para a prefeitura e câmara municipal solicitando algumas informações sobre o caso, mas ainda não teve retorno. E somente após análise dessas respostas é que decidirá se instaurará inquérito civil.

No documento, o promotor dá prazo de 15 dias a partir do momento que forem notificadas, para a prefeitura e as secretarias de Negócios Jurídicos e da Saúde apresentarem uma planilha com o nome dos médicos, data de admissão, especialidade, local em que estão lotados, carga horária de trabalho e remuneração mensal.

Clóvis também solicita a escala dos serviços dos médicos nos últimos seis meses, folha de ponto, cartão de ponto ou qualquer outro meio que comprove, nesse período, o controle do horário de trabalho dos profissionais concursados.

Pergunta ainda se há câmeras de vigilância nas dependências do hospital municipal e unidades de saúde, para, em último caso, se necessário, comprovar a presença de médicos no local de trabalho. O promotor também pede a cópia das fichas da ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde), dos últimos seis meses, em que foram registradas reclamações sobre os fatos que envolvem a denúncia.

E, por último, solicita ao município que informe aos médicos concursados sobre a existência desse despacho, informando-lhes da possibilidade futura de ser instaurado inquérito civil.

A Secretaria de Saúde de Americana disse que recebeu o requerimento da promotoria na tarde desta segunda-feira (23). A pasta afirmou que está empenhada em apurar os fatos da denúncia e está fazendo o levantamento, que será apresentado dentro do prazo estabelecido. Ressaltou que em nenhuma hipótese compactua com condutas de profissionais que deixam de atuar de acordo com suas funções públicas.

O LIBERAL também questionou a câmara, que afirmou via assessoria ainda não ter sido notificada pelo Ministério Público.