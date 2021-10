MP investiga contrato de outro médico com a administração

26 out 2021 às 07:40

Empresa E.G Assis, do médico ginecologista Emerson Assis, tem acordo com a prefeitura para consultas

O MP (Ministério Público) de Americana instaurou inquérito para apurar contrato entre a prefeitura e a empresa E.G. Assis Serviços Médicos, pertencente ao médico ginecologista Emerson Assis, para realização de consultas.

O profissional é servidor público municipal e ocupa o cargo de plantonista no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Promotor de Justiça local, Sergio Buonamici instaurou o inquérito após representação protocolada pelo vereador Gualter Amado (Republicanos).

Esse é o segundo processo instaurado pelo MP por motivo semelhante somente no mês de outubro.

No último dia 13 Buonamici abriu inquérito para investigar contrato entre a administração municipal e a Adamson e Adamson Ortopedia e Consultoria, empresa do atual diretor técnico do HM, Luís Antonio Adamson, para a realização de consultas de ortopedia.

Nesse caso, o processo foi motivado por um requerimento de autoria do vereador Dr. Daniel (PDT), marido da pediatra Adriana Carina Polito Cardoso, exonerada do cargo hoje ocupado por Adamson.

O médico ortopedista é servidor da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) desde 1985 e ocupante do cargo de médico plantonista clínico geral no HM. Em agosto, foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) como substituto da pediatra.

Em entrevista ao LIBERAL, Adamson disse que nunca foi nomeado como diretor técnico porque entraria em conflito com esse contrato mantido com a prefeitura.

Afirmou que continua com a mesma função de médico ortopedista e acumula o cargo de diretor técnico sem ganhar nada por isso.

Nos dois inquéritos, o promotor diz haver flagrante de incompatibilidade. “Está evidenciado que os serviços médicos são prestados para a Fundação de Saúde de Americana da qual os representantes legais das empresas contratadas são funcionários. No entanto, para driblar a lei, os contratos são deslocados para a prefeitura a fim de não lançar luzes às suspeitas que poderiam suscitar”, traz trecho do documento assinado por Buonamici.

O médico ginecologista disse que a empresa dele participou de uma chamada pública ainda na gestão anterior e presta atendimento até os dias atuais.

Já a prefeitura, afirmou que a questão será tratada com o MP conforme o inquérito avançar.

Também citados no processo, o ex-prefeito Omar Najar (MDB) o ex-secretário de Saúde, Gleberson Miano, disseram que responderão a todos os questionamentos do promotor.