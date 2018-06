MP instaura inquérito sobre contratação de empresa da família de Peol

O Ministério Público Estadual em Americana instaurou um inquérito para apurar as contratações com dispensa de licitação da empresa Peol Manutenção Industrial pela Prefeitura de Americana. Conforme mostrou o LIBERAL, a Administração pagou nos últimos seis anos R$ 86,4 mil pelos serviços prestados pela empresa das irmãs do vereador Pedro Peol (PV). A prefeitura nega irregularidades no caso.

A investigação foi aberta pelo promotor do Patrimônio Público e Social, Sérgio Claro Buonamici, no dia 24 de maio, conforme informações do Sistema de Consulta Pública de Procedimentos do MP. O inquérito apura se houve improbidade administrativa e coloca como partes a empresa e a prefeitura. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A reportagem do LIBERAL foi publicada um dia antes, e mostrou que a empresa começou a prestar serviço para a prefeitura há 10 anos. Segundo o Executivo, mesmo sem licitação, a contratação sempre ocorreu após análise de diferentes orçamentos. De acordo com dados do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e do Portal da Transparência da Prefeitura de Americana, as notas vão de R$ 100 a R$ 7,9 mil por diversos serviços prestados como manutenção de geladeira e compra de ar-condicionado. Os valores ficam sempre abaixo do permitido para dispensa da licitação.

Essa modalidade de contratação não deveria ser regra, e sim exceção, segundo especialistas. Envolvendo empresa ligada a um vereador da cidade, é considerada imoral.

A Prefeitura de Americana tornou a defender a legalidade das contratações, alegando estão de acordo com a LOM (Lei Orgânica do Município), e informou que aguardará notificação do Ministério Público.

A reportagem procurou as proprietárias da empresa, mas elas seguiam em viagem. O vereador disse que não tem “nada a ver” com a empresa e não quis se posicionar.