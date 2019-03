MP arquiva inquérito sobre cartel de postos em Americana

O MP (Ministério Público) pediu o arquivamento do inquérito que apurava a existência de um cartel de postos de combustíveis em Americana. O documento, assinado pelo promotor Ivan Carneiro Castanheiro no último dia 8, foi encaminhado ao Conselho Superior do órgão. A investigação havia sido motivada por um ofício da Câmara, enviado após o LIBERAL revelar a igualdade de preços.

Para encerrar o inquérito, o promotor levou em conta o fato de a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) não ter encontrado, em uma análise econômica, indícios de cartel na cidade entre agosto de 2017 e o mesmo mês de 2018.

A Promotoria também não localizou o dono de um posto que denunciou, em vídeo publicado no Facebook, a combinação de preços entre empresários do setor em agosto de 2018. Castanheiro lembrou, porém, que há um inquérito em andamento na Polícia Civil da cidade.

A ANP informou à Promotoria não ter detectado, entre agosto de 2017 e agosto de 2018, coeficiente de variação de preços com valores abaixo de 0,010 (ou seja, valores muito próximos entre os diferentes postos) por período significativo, o que poderia apontar a possibilidade do cartel.

A análise da ANP enviada ao MP foi feita com base no levantamento semanal de preços disponibilizado no site da agência. Nessas pesquisas, são verificados os preços em 14 postos – 23% dos 61 comércios em atividade na cidade, segundo a prefeitura.

Em novembro do ano passado, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) já tinha descartado indícios de cartel na cidade. A igualdade de preços na maioria dos postos foi revelada pelo LIBERAL. Em 19 de julho de 2018, a reportagem percorreu 51 postos de Americana. Dos 32 com bandeira, 24 cobravam o mesmo pela gasolina e etanol (R$ 4,29 e R$ 2,69, respectivamente).

Em outros 19 estabelecimentos sem bandeira, 17 praticavam preço igual (R$ 2,59 pelo litro do etanol e R$ 4,19 da gasolina). Depois disso, o LIBERAL mostrou, em uma série de reportagens, que os postos de Americana cobravam o preço mais alto da região e tinham a maior margem de lucro.

Consumidores passaram a boicotar os estabelecimentos da cidade. Depois disso, o preço cedeu. Hoje, o valor médio cobrado pela gasolina em Americana (R$ 3,934) é o 4º menor do Estado entre as 108 cidades pesquisadas pela ANP. Na região, só Santa Bárbara cobra menos (R$ 3,926). No etanol, Americana tem o 12º menor preço médio do Estado (R$ 2,737). Estes dados estão no levantamento da ANP de ontem.