O Ministério Público de Americana arquivou o inquérito que apurava a relação do vereador Fernando da Farmácia (PTB) com o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Vereador se disse satisfeito com o arquivamento do inquérito – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

O parlamentar foi denunciado porque a Drogaria Jardim, de propriedade dele, vendeu produtos para servidores da autarquia mediante desconto na folha de pagamento, durante 2022 e 2023.

O promotor de Justiça de Americana, Sergio Claro Buonamici afirmou em decisão que “não foi possível constatar ilegalidade passível de intervenção ministerial, porquanto inexistente violação aos vetores da probidade, e ausente qualquer indício de dano ao erário.”

A denúncia partiu do auditor Marcos Cesar Seignemartin, que levou o caso para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em agosto.

Ele identificou, por meio do Portal de Transparência do DAE, pagamentos que somam R$ 17,3 mil.

“Está tudo descrito, todos os comprovantes estão lá no Ministério Público, que vai tomar a atitude que tiver de tomar”, disse na época.

Além do afastamento de Fernando de suas funções como vereador, o auditor solicitou a adoção de providências para que o DAE cesse os pagamentos à farmácia.

Respostas

Procurado pela reportagem nesta sexta (15), Marcos afirmou que não comentaria a decisão do promotor.

O vereador, por sua vez, se disse feliz com o arquivamento do inquérito, após o Ministério Público apurar “minuciosamente os fatos.”

Por meio da assessoria, o parlamentar comentou que não cometeu nenhum ato de improbidade e jamais tomará qualquer atitude que coloque em xeque a confiança que os eleitores depositaram nele.

“Ficou comprovado que houve má fé da pessoa que apresentou a denúncia e, em conjunto com o meu advogado e com a minha assessoria, tomarei as medidas judiciais cabíveis para que este ato covarde não fique impune”, declarou.

O DAE, na época da denúncia, esclareceu em nota que “possui convênios com inúmeros estabelecimentos e os funcionários podem escolher onde comprar e se vão comprar”.