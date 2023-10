MP abre inquérito para investigar gastos do DAE com farmácia de vereador

Ao LIBERAL, vereador disse que está tranquilo e reunindo provas - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) abriu inquérito para investigar possíveis gastos de servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana com medicamentos, vendidos pela Drogaria Jardim, de propriedade do vereador Fernando da Farmácia (PTB).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A denúncia partiu do auditor Marcos Cesar Seignemartin, que identificou por meio do Portal de Transparência do DAE pagamentos que somam R$ 17,3 mil e foram descontados na folha dos funcionários em 2022 e 2023.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O inquérito para apurar ato de improbidade administrativa foi instaurado pelo promotor Sergio Claro Buonamici no dia 23 de setembro.

Na portaria, ele diz que os vereadores são impedidos de serem proprietários de empresas que possuem contratos com poder público e autarquias.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ao LIBERAL, Fernando disse que está tranquilo e reunindo provas. Ainda segundo o vereador, não houve dolo ou má-fé, já que o convênio que a drogaria mantém com o DAE foi firmado em 7 de dezembro de 1992, portanto anos antes de assumir a cadeira no Legislativo.