Movimento surgiu nas redes sociais e sofreu represálias em Americana

O cineclubista Márcio Zagallo, de 49 anos, não lembra exatamente o dia, mas estava em casa dormindo quando o roteirista Denis Carvalho enviou uma mensagem por WhatsApp falando das manifestações em São Paulo e que gostaria de fazer também em Americana. “Eu disse que estava de boa, aposentado politicamente e que não gostaria de fazer mais nenhum tipo de manifestação”, lembra.

Meia-hora se passou e uma nova mensagem do roteirista dizia que ele havia criado um convite no Facebook para um encontro na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, e que já havia várias pessoas interessadas em participar.

Protesto em Americana reuniu milhares e foi até o Paço Municipal – Foto: João Carlos Nascimento / Liberal 20.6.2013

“De fato, aconteceu esse primeiro encontro na praça, muitas pessoas interessadas, mas também tinha muitos assessores políticos naquela época. Não estava filiado a nenhum partido, o Denis também acho que não, mas conhecíamos as pessoas que tinham interesse político nesse encontro”, comenta Zagallo.

Segundo o cineclubista, as manifestações em Americana tiveram como alvo a gestão do então prefeito Diego De Nadai. “Tínhamos conhecimento, pelo próprio LIBERAL, inclusive, de que a cidade estava passando por uma fase crítica, com funcionários fantasmas, superfaturamentos e obras inacabadas, entre outros. Focamos, então, nessas questões, além do transporte”, diz.

E deu certo porque vieram as represálias, recorda o cineclubista. “Sofri represálias, o Denis sofreu, soltaram rojão na casa dele, picharam a casa. Tivemos amigas que perderam a guarda dos filhos porque os maridos não queriam que fizessem a manifestação. No meu caso, falaram para minha mãe, uma idosa, que se não parasse, iria me machucar. Minha mãe sofre até hoje com problemas psicológicos decorrentes disso. Então, tivemos que parar”.

Zagallo, no entanto, diz que tudo valeu a pena. “O prefeito foi cassado, depois entrou o Paulo Chocolate [prefeito interino], mas as manifestações continuaram e ele não conseguiu se manter. E Americana voltou a trilhar com bons que não pensam só neles”.

Para o roteirista Denis Carvalho, existe um Brasil antes e depois de 2013.

“Nossa geração ficará marcada com tudo o que aconteceu, nossos erros, acertos e aprendizados. O cenário político foi abalado e mudou completamente. Mais um golpe de estado nasceu e só agora estamos conseguindo aos poucos restaurar um tanto do que foi perdido da nossa frágil democracia”.