Movimento em hotéis aumenta com retomada de negócios e Festa do Peão

CIDADES – gerente Gabriela com fundo do hotel ou algo que remeta ao hotel. Matéria fala sobre aumento das ocupações (5).JPG - Foto: Claudeci Junior

Um dos mais afetados pelo home office e pelas restrições da pandemia da Covid-19, os hotéis de Americana estão em ritmo de retomada das ocupações, principalmente com a proximidade da Festa do Peão, que acontece entre os dias 10 e 19 de junho. O evento costuma reunir, em dez dias de programação, cerca de 350 mil visitantes de várias regiões do Estado e até de fora do país.

Em alguns hotéis entrevistados pelo LIBERAL, a retomada começou no final do ano passado e desde então tem se intensificado. É o caso do Ibis, no Jardim Bela Vista, cujo foco é o turismo de negócios, com alta demanda de hóspedes com estadias rápidas.

Segundo a gerente Gabriela Alves, o retorno das reuniões e compras de negócios têm contribuído para a volta das ocupações. “Tivemos um aumento bem expressivo em novembro de 2021. De lá para cá, nossa ocupação se mantém estável ou aumenta. Ou é na média de 50% ou pra cima”, afirma.

Gabriela afirma que além do turismo de negócios, a retomada de eventos como casamentos e formaturas têm lotado o hotel nos finais de semana. “No mês de abril, com exceção do dia 16, tivemos mais de 50% de ocupação. Dia 30, por exemplo, foi 100%”, diz.

E a expectativa é ainda maior com a proximidade da Festa do Peão, afirma. “Já aumentamos a equipe e estamos com reserva de 100% para os principais dias da festa”, destaca.

A situação é semelhante no Pluma Hotel, no bairro Conserva. De acordo com o recepcionista Guilherme Gonçalves, desde que flexibilizaram as medidas preventivas, no ano passado, o movimento aumentou cerca de 70%. E se intensificou nesse ano. “E a expectativa é grande porque estamos há menos de um mês do início da Festa do Peão e estamos praticamente com todas as reservas preenchidas, poucos quartos disponíveis”.

No Hotel Florença, na Avenida Cillos, a ocupação tem aumentado desde março, com a retomada do mercado de turismo de negócio e o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, com exceção dos locais destinados à prestação de serviços de saúde. “E para a Festa do Peão a procura está sendo grande, porém, ainda temos disponibilidade. Mas sabemos que como o brasileiro deixa para última hora, pode acabar ficando sem apartamento”, alerta a gerente de vendas do hotel, Danúbia Batagello.

Durante a semana, o público-alvo do Florença é corporativo e, aos finais de semana, costuma ser procurado por conta de festas como formaturas e casamentos.