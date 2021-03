Movimento em drive-thru de vacinação é tranquilo e sem filas neste sábado em Americana

Vacinação em frente à UBS Cillos segue até às 17h para primeira dose em idosos com 72 anos ou mais

Depois de dois dias de procura intensa, a vacinação contra a Covid-19 no drive-thru em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos, em Americana, transcorre tranquilamente neste sábado (20). O atendimento segue até às 17 horas.

Vacinação na unidade segue até às 17 horas deste sábado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No drive-thru, os profissionais da Secretaria de Saúde estão aplicando a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em idosos com 72 anos ou mais. Não há necessidade de agendamento.

A unidade fica na Avenida de Cillo, 2310, no bairro São José. O acesso é pela Rua Hugo Beraldo, esquina com a Rua dos Cravos.

O LIBERAL esteve no local na manhã deste sábado. De acordo com funcionários da saúde, o movimento está bem tranquilo. O pico de atendimento foi por volta das 10h30, quando 12 carros se enfileiraram.

A demanda é drasticamente menor se comparada a da última quinta-feira (18), que marcou o primeiro dia de vacinação para a faixa etária entre 72 e 74 anos. Pela manhã, a fila era de mais de mil veículos e chegava até à marginal da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Agendamento

Além do drive-thru, é possível se vacinar mediante agendamento. A pessoa precisa escolher uma das unidades disponíveis e um dos horários indicados.

Além da primeira dose para idosos acima de 72 anos, segue aberto o agendamento para aplicação da segunda dose para aqueles com mais de 80 anos e profissionais de saúde.