Motoristas sofrem com a quantidade de buracos na Estrada Ivo Macris

Sete meses após o término da obra de recuperação do pavimento da Estrada Ivo Macris, que liga Americana, Cosmópolis e Paulínia, a via voltou a ter problemas com buracos e ondulações. O LIBERAL esteve no local nesta quarta-feira e constatou trechos prejudicados a partir da colônia Sobrado Velho até o acampamento Roseli Nunes.

A extensão de maior perigo para os motoristas é uma curva em frente à entrada do assentamento Milton Santos. Um buraco afundou completamente uma das faixas e os veículos precisam frear ou desviar bruscamente. A maioria deles opta por entrar na contramão.

Automóveis entram na contramão para escapar do asfalto afundado na via – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O engenheiro ambiental Matheus Fernandes, 31, reside em Paulínia e passa pelo menos três vezes na semana pela estrada por conta do trabalho. Segundo ele, o asfalto já estava se desfazendo durante a recuperação.

“Antes mesmo de concluírem, tiveram de fazer remendos. Eu trabalho com isso e via que o asfaltamento antigo, que estava prejudicado, não era retirado e a base arrumada antes de pavimentarem. Eles já passavam o asfalto novo por cima. Quando chegar a época de chuva, com os caminhões, a tendência é ficar pior. E quem não conhece a pista ou cai no buraco ou desvia, mas corre risco de acidente”, relatou.

RESPOSTAS

Em nota, a Prefeitura de Americana disse que “vistoriou a estrada e notificou o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) com um relatório fotográfico dos problemas encontrados. O ofício foi entregue na sede do DER, por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), no dia 28 de junho de 2023.”

Por sua vez, o DER destacou “a mudança no tráfego da estrada”, já que o volume de veículos existente antes da obra de recuperação “era totalmente diferente, incluindo o aumento no trânsito de caminhões pesados”.

Com isso, o departamento solicitou à Prefeitura de Americana a necessidade de uma fiscalização de excesso de peso dos caminhões, para evitar o desgaste do pavimento, e disse que uma equipe técnica seria enviada nesta quinta para fazer uma vistoria.

Quanto à fiscalização, a Prefeitura de Americana afirmou que “existe um radar que é de controle de caminhões acima de três eixos, que são proibidos de trafegar no local. O radar está incluso nos novos estudos e deve entrar em funcionamento novamente em breve”.

Iniciada em dezembro de 2021, a reforma fez parte do programa Novas Estradas Vicinais, do Governo de São Paulo, e contemplou 15,8 km de extensão. O investimento foi de R$ 14,2 milhões.