Motoristas fazem fila de 750 metros por etanol em Americana

Motoristas formaram uma fila de cerca de 750 metros em busca de combustível neste domingo, num posto localizado na Rua Fernando Camargo. O atendimento começou às 7 horas e terminou às 15h15, quando o etanol acabou no local.

O proprietário do estabelecimento, Jamil Nadin, de 62 anos, contou que havia fila desde as 4 horas. Segundo ele, o posto tinha recebido 15 mil litros de etanol na última noite, quantia que abasteceu aproximadamente 1 mil veículos neste domingo.

Nadin contou que o posto receberia mais 5 mil litros até este domingo, mas o caminhão responsável pela entrega quebrou no meio do caminho. A previsão é que ele chegue ao local até esta segunda-feira.

Caso isso ocorra, o posto retomará o abastecimento nesta segunda, sem previsão de horário. “É difícil de você precisar a hora, porque não sabemos a manutenção do caminhão, onde ele está e como vai ficar”, declarou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A fila pegava um quarteirão da Fernando de Camargo, dobrava a Rua dos Professores, virava a Padre Epifânio Estevan, contornava o Paço Municipal pela Avenida Brasil e subia a Rua Luís Delben, onde chegava até o segundo quarteirão.

Quando o combustível terminou, a fila ainda tinha esse cumprimento. As pessoas foram avisadas sobre o fim do etanol por guardas municipais, enquanto eles percorreriam a extensão da fila numa viatura.

Nesse momento, o chefe de cozinha Valdir de Souza, de 47 anos, estava a 150 metros do posto, já sem combustível. Ele ficou na espera por cerca de 2 horas. “É frustrante, né?”, lamentou.

Antes do encerramento, a reportagem também conversou com o pintor Richard Wayne Brusche, de 51 anos, que era um dos últimos da fila. Ele acreditava que passaria cerca de 3 horas no local.

No entanto, ele destacou que essa situação de falta de combustível, causada pela greve dos caminhoneiros, pode ser benéfica para a população. “É um problema que pode ser uma solução para nós mesmos, brasileiros”, ressaltou.