Com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas que estacionam indevidamente em vagas especiais destinadas às pessoas com deficiência e idosas, um pedágio de conscientização da ação “Setembro Verde” será realizado na próxima quinta-feira (21).

A data marca o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e tem o apoio da Rádio Gold (94,7 FM).

O evento que ocorre pelo 2º ano na cidade está marcado entre às 9 e 10 horas, na frente da Prefeitura de Americana, na Avenida Brasil, número 85.

“A ação Setembro Verde será muito importante para sensibilizar a população sobre os direitos das pessoas com deficiência. O pedágio educativo irá reforçar as orientações, assegurar os direitos e fortalecer a política de atendimento”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

De acordo com a administração, durante o pedágio, serão distribuídos folhetos de “multas morais” para que as pessoas possam aplicar quando se depararem com veículos estacionados em vagas especiais e que não atendam às exigências para esse direito.