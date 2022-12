Motoristas driblam cavaletes e utilizam alça de acesso ao Viaduto João Romano

Obra faz parte do prolongamento da Bandeirantes, que terá um trecho de 1 km entre a Rua Rondônia e a nova alça, que vai até a Abdo Najar

A nova alça de acesso ao Viaduto João Batista de Oliveira Romano, que interliga as avenidas Bandeirantes e Abdo Najar, em Americana, ainda não foi inaugurada. No entanto, motoristas já estão utilizando a estrutura, mesmo sem permissão e com a presença de cavaletes.

A obra faz parte do prolongamento da Avenida Bandeirantes, que terá um trecho de 1 km entre a Rua Rondônia e a nova alça, que liga à Avenida Abdo Najar. Ao ser perguntada sobre a situação, a prefeitura informou que a obra não está finalizada e que a via não está liberada para tráfego.

Veículo flagrado usando trecho que não foi liberado para o tráfego – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Em outubro, o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol, concedeu entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), quando disse que as obras deveriam ser entregues dentro de 30 dias, mas que não seria possível estipular uma data, devido ao período de chuvas.

A última atualização foi de que a pavimentação asfáltica já havia sido concluída, restando apenas sinalização. Questionada novamente sobre o tema, a prefeitura disse que ainda não há data para inauguração do trecho, tampouco informou o que resta para a conclusão da obra.

