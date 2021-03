Motoristas de aplicativo fazem manifestação em Santa Bárbara e Americana

Os motoristas de aplicativo de Santa Bárbara d’Oeste e Americana realizam uma manifestação durante a manhã desta quarta-feira (17) por conta do preço dos combustíveis e a ausência de reajuste de tarifas por parte dos apps.

Os motoristas começaram a se reunir em frente ao prédio da Câmara Municipal de Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida, por volta de 9h, e a carreata começou às 11h. O movimento é nacional e também deveria acontecer em outras cidades do País.

Protesto começou em Santa Bárbara e motoristas vão seguir até Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na região, o trajeto seguiu pelas avenidas Monte Castelo, Tiradentes e Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, e continuou pelas avenidas Campos Salles, Brasil, Saudade e Pinto Duarte, em Americana, onde a manifestação deveria ser concluída.

No entanto, os manifestantes chegaram na marginal da Rodovia Anhanguera e fizeram um bloqueio na via, que durou em torno de 10 minutos, na altura do km 125, na entrada do Portal de Americana.

O protesto é organizado pelo grupo “Somos Um”. As lideranças da categoria também orientaram os motoristas, mesmo aqueles que não vão participar do protesto, a desligarem os aplicativos a partir das 10h como uma forma adicional de pressionar as plataformas. Mesmo assim, no momento do protesto, era possível encontrar motoristas disponíveis em aplicativos de transportes.

O motorista de aplicativo Reginaldo Franco, de 43 anos, que se diz uma das lideranças da categoria nas duas cidades, afirmou que os altos custos têm criado dificuldades para o trabalho da categoria.

“Hoje está inviável rodar com combustível obtido do petróleo. A não ser combustível a gás. Não vale mais a pena. Os aplicativos baixaram o valor da corrida com promoções. Nos grupos de WhattsApp gente tenta incentivar a não fazer corridas nessas categorias promocionais”, afirmou.

A categoria reclama que não teve reajuste no repasse feito pelas empresas, apesar do aumento de custos com combustíveis, que, segundo eles, chegou a 106% nos últimos cinco anos.

Gil Félix, que trabalha há quatro anos como motorista de aplicativos, classificou a situação dos motoristas como “inviável”. “A gente vem enfrentando uma situação que está insustentável por conta do aumento preços dos combustiveis e pelas tarifas que não sobem há seis anos”, reclama

Nós calculamos o custo por quilômetro rodado é em torno de um R$ 1,10 e R$ 1,20 por quilômetro rodada, enquanto algumas das tarifas mais em conta são de R$ 0,80 e R$ 0,85, que são ainda mais baratas que as que já existiam”, concluiu.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os manifestantes também foram orientados a não fazerem aglomerações maiores que cinco pessoas. Cada motorista deve usar máscara e ficar no interior de seus respectivos veículos.