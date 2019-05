Motoristas da Uber fazem protesto na Avenida Brasil

Motoristas da Uber realizaram uma manifestação na Avenida Brasil, em Americana, na manhã desta quarta-feira (8). O grupo aderiu ao movimento iniciado nos Estados Unidos para reivindicar melhores tarifas, já que os condutores se sentem desvalorizados.

Foto: André Rossi / O Liberal

De acordo com a organização do protesto, cerca de 30 motoristas se concentraram na altura do antigo Walmart, às 7h30. A intenção era seguir para Campinas para protestar na sede da Uber que fica na cidade.

Apesar do ato recomendar que os condutores deixem o aplicativo desligado, há motoristas que não aderiram, então ainda era possível solicitar corridas na cidade. A orientação é que o aplicativo fique desligado entre a 0h de quarta e a 0h de quinta (9). Após esse período, haverá um balanço mundial dos atos para definir os próximos passos do movimento.

Foto: O Liberal

Segundo a motorista Rosângela Nóbrega Ravaneli, 35, o principal objetivo é forçar a empresa a reajustar as taxas cobradas dos condutores. “Quando começamos a trabalhar na Uber, ela descontava da gente 8%. Foi para 25% e hoje a gente está pagando até 45%. Teve colega nosso que já pagou 60%”, afirmou.

A data escolhida para a manifestação foi motivada pelo fato da Uber lançar nesta quarta uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York, o que deve aumentar o valor de mercado da empresa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Uber, mas a empresa ainda não se manifestou.