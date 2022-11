Motorista que matou homem de 33 anos se apresenta à polícia em Americana

Ele alegou que fugiu sem prestar socorro porque não tinha CNH; acidente aconteceu no Jd. dos Lírios

Acompanhado de seu advogado, o motorista suspeito de matar o motociclista Raul Henrique Felippe Pessoa, 33, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil, nesta terça-feira. Ele alegou que fugiu porque não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O acidente ocorreu na madrugada da última quarta, na Rua das Petúnias, perto do condomínio Parque Alabama e do acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no Jardim dos Lírios, em Americana.

Caso ocorreu na última quarta, na Rua das Petúnias – Foto: Gama / Divulgação

Jean Carlos de Lima, que representa o suspeito, diz que o motociclista trafegava na contramão da via, quando bateu de frente no veículo conduzido por seu cliente.

“Hoje [ontem] retornei à via e constatei que o local do acidente fica em uma curva muito acentuada, onde os veículos geralmente queimam faixa contínua. É um trecho muito perigoso”, explica.

Segundo ele, por desespero seu cliente deixou o local, mas no dia seguinte o procurou para relatar o ocorrido.

A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha informou que o suspeito vai responder por homicídio culposo e fuga do local de acidente. O condutor foi liberado após prestar depoimento.

Quando a Gama (Guarda Municipal de Americana) chegou ao local, encontrou a vítima caída. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte do motociclista. Até aquele momento o motorista não tinha sido identificado pela polícia.