Motorista que capotou ambulância carregada com carvão pede exoneração

O motorista de 59 anos que capotou uma ambulância de Americana carregada com 140 sacos de carvão em fevereiro pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (27). O acidente aconteceu na noite do dia 11, na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Limeira. O condutor, que teve ferimentos leves, não estava em horário de trabalho e retirou o veículo por conta própria.

Questionada sobre o desligamento do motorista, a prefeitura informou via assessoria que esse tipo de informação só se torna pública mediante publicação no Diário Oficial, o que deve acontecer nesta quarta-feira (28), segundo apuração da reportagem.

Ambulância da Prefeitura de Americana estava carregada com carvão quando capotou – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na época, o LIBERAL apurou com a Polícia Civil de Limeira que o motorista, que mora em Santa Bárbara d’Oeste, foi buscar a carga de carvão no município de Itapira. Na volta, a ambulância tombou no canteiro central da rodovia após o pneu traseiro direito estourar.

Inicialmente, a prefeitura divulgou que o motorista havia transportado um paciente até Limeira e retornava para Americana com a carga de carvão. Porém, após apuração interna, foi constatado que o servidor não estava em horário de trabalho e retirou o veículo por conta própria.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o veículo estava desativado e “foi retirado sem autorização”. A pasta informou ainda que lamentava o ocorrido e que abriria um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e determinar as penalidades cabíveis. O motorista foi imediatamente afastado de suas funções.