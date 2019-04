Motorista perde o controle e capota no Terramérica 2

Foto: João Teixeira

O motorista de um Corsa Sedan perdeu o controle do carro e capotou na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Jardim Terramérica 2, em Americana. O homem teve ferimentos leves. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu às 10h55. O condutor transitava pela Rua Francisca Coral Chiquinho quando perdeu o controle e capotou, invadindo um terreno baldio.

A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento no Hospital Samaritano. O carro ainda não tinha sido retirado do local até a publicação desta matéria.