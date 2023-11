Motorista perde o controle e caminhão tomba na Avenida Europa, em Americana

Motorista relatou que perdeu o controle do veículo na curva - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Um caminhão carregado com 28 toneladas de matéria-prima para a produção de plástico tombou na Avenida Europa, em Americana, na manhã desta segunda-feira (13). Ninguém se feriu.

Este é ao menos o segundo veículo que tomba no mesmo trecho da Avenida Europa em um período de quatro meses. Em julho deste ano, um caminhão capotou após perder controle da direção e ficou em “L” na via, impedindo completamente o tráfego de veículos. Ruas próximas também tiveram o tráfego prejudicado.

Segundo apurou o LIBERAL no local, o acidente desta segunda aconteceu por volta de 7h30, quando o motorista, ao fazer a curva no início da Avenida Europa, sentido bairro, perdeu o controle do veículo por conta do peso, e tanto a carreta como a cabine do caminhão tombaram. Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Caminhão está carregado com 28 toneladas de matéria prima para a produção de plástico – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

O veículo ficou sobre a calçada e apenas uma das faixas da via precisou ser bloqueada. Já o lado esquerdo da avenida foi liberado para o tráfego, que segue sem grandes dificuldades. A carga vinha de Santos e seria deixada em uma empresa de Americana.

Caso de julho

Em julho, um caminhão carregado com 27 toneladas de areia capotou na Avenida Europa, no cruzamento com a Avenida Bandeirantes, em Americana. Na época, o tráfego ficou comprometido até o início da noite, pois, além da remoção do caminhão da via, foi necessário o trabalho de limpeza da avenida.

Naquela situação, o motorista Everaldo Bueno, de 49 anos, contou que perdeu o controle da direção e que, por conta do peso da carga, a carreta tombou. Ele saiu de Santa Cruz da Conceição, próximo a Leme, para trazer carga a Americana.