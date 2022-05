Motorista perde o controle e bate carro em poste, no Centro de Americana

Uma motorista bateu o seu carro, um Jeep Compass, contra um poste no Centro de Americana na madrugada desta sexta-feira (6). Segundo o corpo de bombeiros, a mulher não se feriu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, às 3h30, a mulher seguia com o carro pela Rua Washington Luís quando, em determinado momento por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, próximo ao número 399.

A vítima não precisou de atendimento médico e a PM esteve presente para o registro da ocorrência. O Jeep foi guinchado e levado ao pátio municipal.