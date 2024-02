Motorista morre após capotamento na SP-304, em Americana

Um homem de 40 anos, identificado como Virlei Conte, morreu após se envolver em um capotamento no quilômetro 126 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao Jardim Recanto, em Americana, no sentido a Piracicaba, às 2h13 deste domingo (11).

O Chevrolet Vectra conduzido por ele chegou a atravessar o guard rail de metal e, como o condutor não usava cinto de segurança, foi arremessado do próprio carro. Ele estava sozinho no automóvel.

Chevrolet Vectra ficou destruído com o capotamento – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), Conte seguia com seu veículo, com placas de Campo Largo, no Paraná, e, por motivos ainda não apurados, perdeu o controle da direção, batendo contra a defensa metálica e capotando em seguida.

O veículo só parou após entrar em uma área urbana, na Avenida Bandeirantes, atingindo dois automóveis que estavam estacionados na avenida.

A vítima chegou a receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Munciicpal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas morreu às 03h38 deste domingo. O médico de plantão atestou a morte em decorrência de possível politraumatismo.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base da PMR de Americana, explicou que o motorista não usava cinto de segurança.

“Os airbags do carro foram acionados. Se eventualmente ele estivesse usando o cinto de segurança, poderia ter uma chance de sobreviver. É importante que as pessoas tenham cuidado nas rodovias, principalmente nessa época. Cuidado com o excesso de velocidade, que geralmente acontece durante à noite, por conta de menor fluxo de carros, bem como jamais ingerir bebida alcoólica quando for dirigir, pela própria segurança e também dos outros”, orientou De Carli.

O comandante disse ainda que o policiamento foi reforçado nesse período de Carnaval e destacou que, para quem pretende voltar para casa por alguma estrada da região, é bom evitar a tarde de terça-feira, quando deve ocorrer o pico de veículos nas rodovias.