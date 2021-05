Motorista joga drogas pela janela de carro e foge durante perseguição em Americana

Tabletes de maconha que foram apreendidos durante a perseguição policial - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um motorista conseguiu fugir de uma abordagem policial durante o final da noite desta quinta-feira (20) na Avenida Iacanga, em Americana. A perseguição se estendeu por várias ruas da cidade e o motorista conseguiu escapar.

De acordo com informações do 19.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), policiais faziam patrulhamento de rotina pela via por volta de 23h quando observaram um veículo Ford Ecosport branco em alta velocidade.

Os PMs deram ordem de parada, porém o condutor do veículo continuou a fugir por várias ruas. Durante a perseguição policial, o motorista arremessou pela janela uma bolsa com nove tabletes e meio de maconha.

O veículo conseguiu escapar e os policiais não conseguiram realizar a abordagem. As drogas encontradas foram apresentadas na CPJ (Central da Policia Judiciária) de Americana. No total, foram apreendidos 5 kg de maconha.