Motorista invade garagem com carro, derruba parede e foge

Um motorista invadiu a garagem de uma residência na Rua Bolívia, no bairro Cechino, em Americana, durante a madrugada desta sexta-feira (15) e fugiu em seguida. Além de atingir o portão, o veículo derrubou uma parede do imóvel.

De acordo com o frentista Manoel Alverzan Lima, 36, a proprietária do imóvel, que é sua cunhada, estava viajando no momento do acidente, que ocorreu por volta da 1h20. O portão foi recolocado no lugar e a parede foi coberta com uma lona. Foto:

Lima entrou em contato durante a tarde com as vizinhas para conseguir imagens de câmeras de segurança, com o objetivo de tentar identificar o veículo que causou os estragos. A ideia é levar a gravação até o plantão policial para registrar um boletim de ocorrência.

“Uma (câmera) bem longe não dava para pegar o momento do acidente. Passa um carro prata e um vermelho, em alta velocidade, mas não dá para ver quem bateu. Uma das vizinhas ficou de passar (as imagens) depois das 18h”, comentou Lima.