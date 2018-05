Motorista fura blitz da PM, atravessa canteiro e é detido

Um homem foi detido por volta das 10 horas desta quinta-feira (31) após furar uma blitz da PM (Polícia Militar) na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, e passar por cima do canteiro central e do gramado que separa a via da Rua São Gabriel. O local tem uma pista de caminhadas e corridas, mas ninguém ficou ferido. O suspeito fugiu pela São Gabriel e foi alcançado perto do velório do Cemitério da Saudade, no bairro São Manoel.

Rendido, o indivíduo ainda tentou avançar contra os policiais militares, segundo um policial que atendeu a ocorrência. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

O homem, que tinha passagem por receptação de veículo furtado, dirigia um furgão Ducato com placas de Mauá. O veículo foi apreendido porque a documentação estava vencida desde 2016.

A polícia realizava um bloqueio de rotina na Avenida Antônio Pinto Duarte por volta das 10 horas – esta via e as duas ruas paralelas, a Orlando Dei Santi e a São Gabriel, são conhecidas como três pistas, e servem de ligação entre a cidade e a Rodovia Anhanguera.

Quando o furgão se aproximou, policiais mandaram o motorista parar, mas ele desobedeceu, atravessou o canteiro e fugiu. O suspeito, que na delegacia disse não lembrar se tinha 21 ou 22 anos, vai responder por direção perigosa e desacato.

Ele foi liberado e responderá em liberdade, segundo a Polícia Civil. O rapaz admitiu ao LIBERAL que não parou na blitz porque a documentação do veículo estava vencida, mas negou ter tentado agredir os policiais. Nada de ilícito foi encontrado dentro da Ducato.