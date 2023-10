Motorista fica ferida após acidente na Avenida Brasil, em Americana

Condutor de uma Kombi atravessou o sinal vermelho, bateu no carro da vítima e fugiu, segundo a Gama

Para-choque caiu no meio da via, mas foi colocado na calçada - Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Uma mulher ficou ferida após uma Kombi bater em seu carro em frente ao Condomínio Residencial Garnet, na Avenida Brasil, em Americana, na tarde desta quarta-feira (4).

A Gama (Guarda Municipal de Americana) apurou que o condutor da Kombi, que teria atravessado o sinal vermelho, bateu no carro da vítima e fugiu após o acidente. No entanto, a placa do veículo já foi identificada pela corporação.

Devido ao impacto, o para-choque caiu no meio da avenida, mas foi colocado na calçada pelos patrulheiros. O carro ficou atravessado, e foi necessário a permanência dos guardas para auxiliarem no trânsito.

“A motorista foi socorrida por uma ambulância particular ao Hospital São Francisco. Aparentemente parecia bem, mas reclamava de dores no peito. Pode ser por causa do cinto de segurança que usava”, disse o patrulheiro Sérgio Evangelista.

Até a publicação desta reportagem, o motorista da Kombi não tinha sido localizado.