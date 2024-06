Um auxiliar administrativo de 40 anos, que dirigia um VW Gol, foi flagrado dirigindo em zigue-zague, próximo a base da Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 123 da Rodovia Anhanguera, em Americana, no sentido interior, na manhã da sexta-feira (31).

Durante a tentativa de abordagem, ele também teria feito uma manobra de “cavalo de pau”. Após ser detido e levado ao Hospital Waldemar Tebaldi, ele teria desacatado policiais e chegou a cuspir em um sargento da PM. O suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, resistência, desobediência, desacato e injúria.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo consta na ocorrência, os policiais faziam patrulhamento de rotina, quando flagraram um motorista ‘que estava costurando “costurando” no trânsito, por volta das 7h. Houve o acompanhamento do veículo por cerca de um quilômetro até as imediações da base da corporação, quando o condutor, que aparentava que iria parar, fez uma manobra de “cavalo de pau”.

Em seguida ele desceu do carro, com sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fala pastosa e hálito com forte odor etílico.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Durante a abordagem, ele partiu para cima de um dos policiais e rasgou a lapela da jaqueta do PM. Após ser levado ao hospital para exame cautelar, ele passou a fazer ofensas aos policiais e chegou a cuspir em um deles. Após ser medicado, o suspeito concordou em fazer exame de sangue para dosagem alcoólica.

O suspeito foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e depois ficou na Cadeia de Sumaré. O auxiliar não tem carteira de motorista e o carro que dirigia estava com o licenciamento vencido desde 2021