Motorista é investigado por furto de combustível de caminhão em Americana

A Polícia Civil investiga a denúncia de que um motorista de 37 anos estaria furtando combustível do caminhão da empresa em que trabalha. Ele contaria com a ajuda do dono de uma borracharia e de um funcionário, que guardava o diesel retirado do veículo no Jardim Bertone, em Americana.

Caso foi registrado na delegacia de Americana e será investigado pela Polícia Civil – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ninguém foi preso. O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na noite desta sexta-feira (8), na delegacia do município.

O próprio representante da empresa teria percebido o furto e avisou a Gama (Guarda Municipal de Americana). Ele teria mostrado o vídeo de uma câmera de segurança que teria registrado a ação criminosa.

Os guardas estiveram na borracharia, onde localizaram sete galões com 300 litros de diesel, no total.

O GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama também esteve na borracharia e constatou que o responsável não tinha autorização para o armazenamento de combustível no local.

Os agentes do IC (Instituto de Criminalística) de Americana também realizaram a perícia no caminhão e no estabelecimento que guardava o combustível. O funcionário da empresa não foi localizado.

As circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas durante o inquérito policial.