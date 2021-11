Motorista dorme, perde controle do veículo e invade espetaria em Americana

Acidente danificou mesas, ferragens, deck de madeira e vidros do local, gerando um prejuízo de R$ 8 mil; ninguém ficou ferido

Carro invadiu espetaria na madrugada desta quinta-feira na Vila Dainese – Foto: Divulgação

Um motorista de aproximadamente 27 anos dormiu no volante, perdeu o controle da direção e invadiu com o veículo uma espetaria na Avenida Amizade, na Vila Dainese em Americana.

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25) e, por conta do horário, não havia mais clientes no local.

Uma das proprietárias do restaurante, Tatiane Matos relatou ao LIBERAL que já estava em sua casa quando recebeu o telefonema dos vizinhos contando sobre o acidente.

“Foi um susto muito grande. Assustamos muito com a batida, foi bem feio”, disse. Ela está à frente do comando da espetaria há quatro anos ao lado de Marcelo de Camargo.

Ainda de acordo com ela, o deck de madeira, ferragens, mesas e vidros da espetaria foram danificados com a batida, com prejuízo avaliado em R$ 8 mil.

“Por cima estamos calculando este valor. Ele [o motorista] admitiu que dormiu no carro e ficou preocupado. Chegamos no acordo que vamos dividir os custos do acidente”, concluiu Tatiane.