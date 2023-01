Motorista dorme ao volante e bate em placa e mureta na região da Vila Rehder

Por pouco o veículo não caiu no Córrego Pyles; apesar do acidente, o motorista não se feriu

Um motorista dormiu ao volante e bateu o seu carro, um Corsa, contra uma placa de sinalização e na mureta de proteção do Córrego Pyles, na Avenida Raphael Vitta, em Americana, na madrugada desta segunda-feira (16). O veículo chegou a ficar pendurado e, apesar disso, o condutor não se feriu.

Carro ficou pendurado no Córrego Pyles após a batida, apesar disso motorista não se feriu – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 01h30, a equipe recebeu a informação de que um carro teria caído no Córrego Pyles, no cruzamento da Avenida Rafael Vitta com São Jerônimo, na região do Vila Rehder.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao chegarem no local, os patrulheiros encontraram o carro pendurado na borda e uma placa de sinalização caída.

Depois de puxarem o carro para a calçada, os guardas conversaram com o motorista, que relatou ter dormido ao volante, momento em que perdeu o controle do veículo e bateu contra a placa e a mureta. Apesar da batida, o motorista não se feriu.

Segundo a corporação, o veículo estava com a documentação em ordem e o motorista providenciou a retirada do Corsa do local.

O caso seria registrado na Polícia Civil.