Motorista de Uber é roubada em Americana

Uma motorista do aplicativo Uber foi roubada na noite do último domingo, no Mario Covas, em Americana. Dois assaltantes – um deles armado – anunciaram o assalto após terem entrado no veículo da vítima e levaram R$ 400 em dinheiro e o celular dela. Eles fugiram e não foram localizados. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) na noite desta segunda.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, o assalto aconteceu por volta das 21h do domingo. A mulher, de 29 anos, recebeu uma solicitação por meio do aplicativo para uma corrida na Rua Francisco Carlos Maciel, no bairro Mario Covas.

Ao chegar no local, dois indivíduos entraram no seu carro e anunciaram o assalto depois de ela ter dirigido cerca de 100 metros – um deles estava armado. Eles mandaram a mulher parar em uma região afastada, roubaram R$ 400 em dinheiro, um aparelho celular e também o óculos de sol da vítima.

Os criminosos fugiram a pé e não foram localizados. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Uber afirmou que “lamenta que motoristas parceiros sejam alvo da violência que permeia nossa sociedade e se coloca à disposição das autoridades para fornecer informações no curso da investigação, dentro dos termos da Lei”, diz o comunicado enviado ao LIBERAL.