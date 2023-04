Motorista de aplicativo perde o carro ao atender corrida em Americana

Após embarcarem, passageiros anunciaram o assalto, mandaram o motorista descer e fugiram no veículo

Um motorista de aplicativo, de 58 anos, teve seu carro roubado em Americana na tarde de domingo (2). Ele atendeu um pedido de corrida e teve o veículo, um Renault Kwid, levado pelos passageiros.

Segundo relatos da vítima ao LIBERAL, por volta de 17h50, ele recebeu um chamado do aplicativo de transporte e parou na Rua do Urânio, na Vila Biasi, para pegar os dois passageiros, que tinham com destino o Ciep da Praia Azul.

Durante o trajeto, ainda segundo o motorista, na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), na altura do 124, sentido capital, um dos criminosos o pegou pelo pescoço e anunciou o assalto.

Os ladrões afirmaram à vitima que só queriam o carro, o deixaram a pé na SP-304 e depois fugiram sentido Rodovia Anhanguera (SP-330).

Foi o próprio motorista de aplicativo que chamou a PM e a Gama (Guarda Municipal de Americana), uma vez que os ladrões não levaram seu celular.

Os guardas municipais atenderam a ocorrência e levaram a vítima até o plantão policial de Americana, onde um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Ao LIBERAL, a a vítima contou que trabalha como motorista de aplicativo há dois anos e quatro meses e esta é a primeira vez em que foi assaltado.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento e o carro não foi encontrado.