Motorista de aplicativo é agredido e roubado em Americana

Um motorista de aplicativo de 37 anos foi vítima de roubo no final da noite desta segunda-feira (26), em Americana. O crime ocorreu durante uma corrida entre a região do Zanaga e a Avenida Brasil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido.

Segundo relato feito pela vítima à Polícia Civil, o assalto ocorreu por volta de 21h50. O motorista havia finalizado uma corrida no Zanaga e partiu para outra, cujo ponto de encontro era a Avenida Antonio Conselheiro, no Vale das Nogueiras.

No local, entraram no veículo dois passageiros, ambos de máscara e um deles com capuz. O destino da corrida era o Smart Mall, centro de compras na Avenida Brasil.

Quando chegaram no local, relatou a vítima, um dos assaltantes encostou um objeto na cintura do motorista e ordenou que seguisse dirigindo até o bairro Jardim Paulista.

Ao chegar no local, na Rua Teresa Linarelo Meneghel, o mesmo assaltante que ameaçou o motorista com a arma aplicou-lhe uma gravata no pescoço. O segundo assaltante então saiu do veículo com a carteira e o celular da vítima, devolvendo os documentos e roubando R$ 130.

Este é ao menos o terceiro assalto a motoristas de aplicativo registrado em Americana em julho. No dia 15, um motorista foi vítima de roubo no Balneário Riviera, na região da Praia Azul. Na ocasião, a abordagem ocorreu durante uma corrida. Houve agressão e roubo do carro, celular e dinheiro.

No dia 7, outro caso. Um motorista de app foi agredido e roubado durante uma corrida, na região da Vila Bertini. A vítima teria desmaiado durante as agressões. Segundo o relato, eram três assaltantes, que levaram celular e dinheiro.