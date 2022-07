Motorista capota veículo após se envolver em acidente no Jardim Colina

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido; ocorrência foi atendida pela Gama

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido - Foto: Divulgação - Gama

Um veículo capotou e outro invadiu uma calçada na noite deste sábado (9) no Jardim Colina, em Americana. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), o acidente foi por volta das 18h48, no cruzamento entre as ruas Paraná e Amapá. A equipe compareceu ao local após ser acionada. Os envolvidos no acidente foram orientados e os veículos removidos pelos proprietários.

FERIDA

Uma mulher de 51 anos ficou ferida neste domingo (10) após a moto que dirigia, uma Biz, ser atingida por um veículo Siena no bairro Vila Omar. O condutor do carro, um homem de 39 anos, disse que avançou o sinal de pare e acertou a moto, e a vítima disse que foi fechada pelo veículo quando trafegava pela preferencial na Rua Israel.

A mulher foi encaminhada a um hospital particular da cidade, e não há informações sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana como lesão culposa na direção de veículo.