Motorista bate contra poste na Avenida Nossa Senhora de Fátima

Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, na noite deste sábado (2). A batida aconteceu por volta das 22 horas, na altura da Fidam (Feira Industrial de Americana). Ele teve ferimentos leves.

Motorista teve apenas ferimentos leves após bater em poste – Foto: Gama / Divulgação

Segundo divulgado pela Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, o homem teve ferimentos nas mãos e na cabeça, mas se recusou a aceitar o atendimento médico e assinou termo de recusa.

Ele contou aos patrulheiros que dirigia pela avenida, quando um motociclista, que estava à sua frente, freou bruscamente. Na tentativa de desviar da moto, ele teria perdido o controle do carro, batendo contra o poste de iluminação, que ficou danificado.

Os documentos do carro e habilitação do motorista foram conferidos e estavam em ordem. Diante da recusa do atendimento médico, os patrulheiros fizeram contato com a central de polícia judiciária e o delegado de plantão dispensou a realização de perícia.

O motorista foi orientado, teve o veículo liberado e um boletim de ocorrência apresentando os fatos foi elaborado.