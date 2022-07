Motorista bate carro em caminhão estacionado no Zanaga

Segundo testemunhas, motorista estaria alcoolizado no momento da batida - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Americana

O motorista de um carro Toyota Etios bateu contra um caminhão que estava estacionado na rua Antônio Conselheiro, no bairro Zanaga, em Americana. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado. Ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta da 1h40 e encontrou o carro embaixo da carreta do caminhão. Segundo testemunhas, o motorista do Etios estava alcoolizado, abandonou o local do acidente e correu.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o caminhão estava estacionado, sem ninguém dentro. Na mesma rua, houve também uma outra colisão sem vítimas. No entanto, a corporação não sabe se há ligação entre os dois acidentes ao mesmo tempo.