Motorista avança sinal vermelho e bate em ônibus em Americana

Três pessoas, incluindo duas passageiras do transporte coletivo, tiveram ferimentos leves

O motorista de um carro chevrolet Prima avançou o sinal vermelho e bateu contra um ônibus da Sou Americana, no cruzamento das avenidas Monsenhor Bruno Nardini e Armando Salles, em Americana. A colisão aconteceu por volta das 7h30 da manhã e deixou três pessoas levemente feridas.

Colisão aconteceu por volta de 7h30; três pessoas ficaram feridas, mas passagem bem – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo, de 35 anos, avançou o sinal vermelho e colidiu contra o ônibus.

Duas passageiras do transporte coletivo, uma de 51 e outra de 50 anos tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro do “Dr. Afonso Ramos”, em Santa Bárbara d’Oeste, assim como o motorista do Prisma. Todos passam bem.