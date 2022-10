Motorista atravessa pare e bate em dois carros na Vila Santa Catarina, em Americana

Acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Tuiuti e Ari Meireles; idosa foi socorrida sem ferimentos graves

Fiat Idea chegou a “subir” sobre Fiesta após atravessar cruzamento - Foto: João Colosalle/Liberal

Uma motorista bateu contra dois carros após atravessar um pare no cruzamento entre as ruas Tuiuti e Ari Meireles, na Vila Santa Catarina, em Americana. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, às 10h50. Segundo o LIBERAL apurou, a motorista que causou o acidente foi socorrida sem ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos e imagens de uma câmera de segurança às quais a reportagem teve acesso, uma idosa de 73 anos dirigia uma Fiat Idea pela Rua Tuiuti quando, no cruzamento com a Ari Meireles, não respeitou o pare e acertou a frente de um VW Polo.

Em seguida, o Fiat Idea atingiu um Ford Fiesta que estava estacionado na Rua Tuiuti. O veículo chegou a “subir” sobre o Fiesta.

“Graças a Deus, eu consegui frear. Poderia ter sido pior. Mas a senhora está bem”, comentou o motorista do Polo, o expedidor Guilherme Cassiano, de 21 anos.

O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e policiais militares, que atuaram para resgatar a idosa de dentro do veículo e liberar a passagem na via. A mulher foi levada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Quem trabalha ou passa com frequência pelo cruzamento diz que a esquina é ponto corriqueiro de acidentes e freadas. Eles cobram que, além da sinalização, um semáforo ou lombada.