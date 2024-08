Motociclistas ficam feridos após acidente no São Domingos, em Americana

As duas vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal, sendo que uma apresentava estado grave

Uma das motocicletas envolvidas no acidente desta sexta-feira – Foto: Divulgação

Dois homens ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (23), após baterem as motos que conduziam no bairro São Domingos, em Americana. As duas vítimas foram socorridas ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, sendo que uma apresentava estado grave.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), o acidente aconteceu por volta de 6h30, entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida 9 de Julho. Não há informação de como se deu o acidente.

Os dois motociclistas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo que um deles estava em estado grave. Na manhã desta sexta, a ocorrência ainda estava em andamento e seria registrada na Polícia Civil.