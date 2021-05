Motociclista sofre fratura na perna após colidir com caminhão no Jardim Recanto

Motociclista bateu na traseira de um caminhão que parou na via após uma falha mecânica

Motociclista foi levado ao Hospital Municipal com fratura na perna - Foto: Divulgação - Gama

Um motociclista fraturou a perna direita após sofrer um acidente no Jardim Recanto, em Americana, durante o início da noite desta terça-feira (12).

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência por volta de 18h40, o condutor de motocicleta Honda estava caído no chão quando a equipe chegou ao local.

Logo em seguida, a Unidade de Resgate esteve no local e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com fraturas na perna direita.

O acidente foi causado por conta de problemas técnicos em um caminhão tanque Mercedes Benz que seguia pela rua Um e estava sentindo a rua Petúnias quando apresentou falha mecânica e parou no meio da via pública.

O motociclista seguia logo atrás e não conseguiu parar a tempo de impedir uma colisão com a traseira do caminhão.

O local foi periciado pelo IC (Instituto de Criminalística) e o caminhão envolvido no acidente foi levado ao Pátio Municipal por estar com o licenciamento atrasado e para desobstruir a via.