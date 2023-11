Motociclista que caiu de viaduto tem alta em Americana

O motociclista Luiz Felipe Gigek Costa, de 21 anos, que bateu em uma mureta de proteção no Viaduto Afonso Pansan, no Antonio Zanaga, em Americana, e caiu de uma altura de cinco metros, recebeu nesta sexta-feira (17) alta médica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Inicialmente, a informação era de que ele não havia sofrido fraturas, mas outros exames identificaram que ele sofreu ao menos uma, na região da bacia.

Luiz Felipe Gigek Costa, de 21 anos, caiu de uma altura de cinco metros, no último dia 10 – Foto: Reprodução

O jovem passaria por uma cirurgia nesta semana, mas o procedimento foi cancelado pela equipe médica, pois, segundo avaliação do quadro, o rapaz teria condições de se recuperar sem a intervenção cirúrgica.

No último dia 10, ele seguia pelo viaduto, sozinho em sua motocicleta, e despencou do alto da estrutura, após bater na mureta de proteção, caindo na Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher. A câmera de segurança de uma empresa flagrou o momento da queda.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Americana, no momento do atendimento ele estava consciente e com escoriações, mas desorientado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal.