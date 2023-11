Motociclista que caiu de viaduto em Americana não teve fraturas, diz hospital

O motociclista que caiu do viaduto após bater contra uma mureta, na manhã desta quarta-feira (8), no Zanaga, em Americana, não teve fraturas. A informação é do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ele está internado.

A vítima do acidente é um jovem de 21 anos, que estava sozinho na moto. Segundo o hospital, ele apresenta sinais “dentro da normalidade” e tem um quadro respiratório e de pressão arterial normal.

De acordo com o HM, o motociclista passou por um exame de raio x, que não detectou nenhuma fratura.

“Posteriormente, o paciente foi submetido a um exame de tomografia do crânio (aguardando laudo e nova reavaliação médica). Familiares do rapaz foram comunicados pela equipe médica sobre seu estado de saúde”, informou o hospital.

O acidente ocorreu por volta de 10h40. O motociclista seguia pelo Viaduto Afonso Pansan quando bateu em uma mureta e despencou por cerca de 5 metros, caindo na Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, onde foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Câmeras de segurança flagraram a queda.

Segundo os bombeiros, durante o resgate, ele estava consciente e com escoriações, mas desorientado.