Motociclista morre em acidente no Centro de Americana

Um motociclista de 20 anos morreu após colidir contra um Volkswagen Gol, na tarde desta sexta-feira (3), no Centro de Americana.

A vítima, Samuel Pablo Cardoso, morador do Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, chegou a ser levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos.

Samuel Pablo Cardoso tinha 20 anos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O condutor do veículo, um homem de 59 anos saiu ileso do acidente.

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), Samuel conduzia a motocicleta na Avenida Dr. Antônio Lobo, por volta do meio-dia, quando bateu no Gol no cruzamento com a Rua Carioba.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O jovem foi socorrido pela ambulância ao hospital, mas morreu. O veículo foi periciado no local e depois liberado ao proprietário.

O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (sem intenção). As circunstâncias sobre o acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Até a publicação desta matéria, os horários e locais de velório e sepultamento ainda não haviam sido definidos.